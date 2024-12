Sanierungskonzept vereinbart: Erster großer Schritt der Baywa-Rettung

Große Unternehmensbeteiligung in Österreich wird verkauft

Außerdem beginnt die erwartete Verkleinerung der Baywa: In Österreich will der Konzern bis Ende März seinen knapp 48-prozentigen Anteil an der Raiffeisen Ware Austria (RWA) und ein weiteres Aktienpaket für 176 Millionen Euro verkaufen. Der dazugehörige Vertrag ist demnach bereits unterschrieben, die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus.