Mit der Sanierung des Schwimmbads in Kloster Veilsdorf liegt die Gemeinden in den letzten Zügen. Die Bauarbeiten zur Beckensanierung sind weitgehend abgeschlossen. Nivellierungsarbeiten waren noch vorgesehen, um die Unebenheiten im Boden auszugleichen, erklärte Kämmerer Dirk Drescher. In dieser Woche wird die neue Folie eingebracht und mit spezieller Technik verschweißt – damit das Becken bald wieder zum Schwimmen und Planschen genutzt werden kann.