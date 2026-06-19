Nach Schwimmbad riecht es nicht mehr, wenn man das Ottilienbad betritt, eher nach Baustelle – Betonstaub statt Chlor. Und auch optisch hat sich einiges in der Schwimmhalle verändert, seit im vergangenen Herbst die Sanierungsarbeiten begonnen haben. Der Blick fällt direkt auf das Schwimmbecken oder auf das, was davon übrig ist. Betonbrocken reiht sich an Betonbrocken, fast wie Wellen bei rauer See sehen sie aus. Bis wirklich wieder Wasser im Ottilienbad Wellen schlägt, dauert es planmäßig noch mehr als ein Jahr.