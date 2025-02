Sanierung: Neue Chefs bei der Baywa

München - Bei der Baywa sollen zwei neue Männer an der Spitze die bevorstehende jahrelange Sanierung in Angriff nehmen. Neuer Vorstandschef wird der gelernte Ingenieur Frank Hiller (58), der in den vergangenen Jahren Spitzenpositionen bei mehreren Industrieunternehmen hatte. Neuer Finanzvorstand soll Matthias Rapp (57) werden, ebenfalls ein erfahrener Manager, der in der Vergangenheit unter anderem für den Autozulieferer Webasto arbeitete. Das teilte der Baywa-Aufsichtsrat mit. Beide sollen ab dem Wochenende für das Unternehmen arbeiten.