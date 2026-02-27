Sanierung in Wichtshausen: Ortsdurchfahrt teilweise nicht möglich

Wo und wann in Wichtshausen gebaut wird. Foto: / Grafik Planungsbüro

Ortsteile werden nicht angefahren

Besonders einschneidend werden die Monate der Vollsperrung von Juli bis November. In diesem Zeitraum wird die Buslinie 400 Wichtshausen nicht bedienen. Die Linie wird über Kühndorf nach Schwarza und weiter nach Suhl umgeleitet. Damit werden Mäbendorf, Dietzhausen, Wichtshausen, Dillstädt und Rohr durch die Linie 400 während der Vollsperrung nicht angefahren. Die Linien C1, C2 und C12 der Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) verkehren weiterhin nach Fahrplan, jedoch mit geänderten Haltestellen in Wichtshausen. Zusätzlich wird geprüft, im Gewerbegebiet Wichtshausen eine Wendemöglichkeit für Busse einzurichten. Informationen zum Schülerverkehr sollen rechtzeitig durch die jeweiligen Busunternehmen erfolgen. Über weitere Details informiert die SNG im Internet.