Sanierung in Wichtshausen: Ortsdurchfahrt teilweise nicht möglich

Im Suhler Ortsteil Wichtshausen steht eine umfassende Straßenbaumaßnahme bevor. Die Hauptstraße wird ab März 2026 bis voraussichtlich April 2027 grundlegend saniert. Darüber informiert Ortsteilbürgermeister Steffen Ludwig.
Die Hauptstraße in Wichtshausen wird ab März grundlegend saniert. Über den Ablauf wird am 4. März im Vereinshaus Wichtshausen informiert.
Baubeginn ist für den 23. März vorgesehen. Gestartet wird mit dem dritten Bauabschnitt, der sich vom Kirchweg bis zur Oberen Teichstraße erstreckt. Dafür ist eine Bauzeit von rund dreieinhalb Monaten bis Anfang Juli geplant. Im Anschluss folgen parallel der erste und zweite Bauabschnitt unter Vollsperrung. Diese betreffen den Bereich vom Ortseingang bis zum Wiesenweg sowie vom Wiesenweg bis zum Kirchweg. Diese Bauarbeiten sollen von Anfang Juli bis Anfang November dauern.
Der vierte und letzte Bauabschnitt reicht von der Oberen Teichstraße bis einschließlich Obere Aue und markiert zugleich das Bau-Ende. Hier ist eine Bauzeit von rund drei Monaten vorgesehen. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten im April 2027 abgeschlossen sein.
Besonders einschneidend werden die Monate der Vollsperrung von Juli bis November. In diesem Zeitraum wird die Buslinie 400 Wichtshausen nicht bedienen. Die Linie wird über Kühndorf nach Schwarza und weiter nach Suhl umgeleitet. Damit werden Mäbendorf, Dietzhausen, Wichtshausen, Dillstädt und Rohr durch die Linie 400 während der Vollsperrung nicht angefahren. Die Linien C1, C2 und C12 der Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) verkehren weiterhin nach Fahrplan, jedoch mit geänderten Haltestellen in Wichtshausen. Zusätzlich wird geprüft, im Gewerbegebiet Wichtshausen eine Wendemöglichkeit für Busse einzurichten. Informationen zum Schülerverkehr sollen rechtzeitig durch die jeweiligen Busunternehmen erfolgen. Über weitere Details informiert die SNG im Internet.
Da alle genannten Termine und Abläufe unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen stehen, setzt der Ortsteilrat auf den direkten Austausch mit den Einwohnern. Am Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr findet im Vereinshaus Wichtshausen eine öffentliche Bürgerinformation statt. Dort werden das Bauprojekt, die einzelnen Bauabschnitte, das Umleitungskonzept sowie die Auswirkungen auf den Bus- und Schülerverkehr ausführlich vorgestellt.
