Modernisieren, sanieren, unterhalten – auch das sind neben dem Vermieten und Verwalten von Wohnungen Themen einer Wohnungsgesellschaft. So eben auch die der WGS Schleusingen. Zurzeit saniert sie einen Wohnblock mit 15 Wohneinheiten aus DDR-Bestand. Und das in bewohntem Zustand. Geschäftsführer André Schübel spricht von einer echten Herausforderung und sagt: „Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal machen werde. Ein Großteil der Mieter hat kaum Verständnis.“