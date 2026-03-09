Die Stadt Ilmenau beginnt in dieser Woche mit der Ausbesserung mehrerer Wegeabschnitte am Ritzebühler Teich. Das am Ende des Gabelbachtals gelegene Gebiet gilt seit Langem als beliebtes Ziel für Spaziergänger und als wichtiger Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Ein Sprecher der Stadt erklärte, die Arbeiten seien eine direkte Reaktion auf Hinweise zahlreicher Bürger, die sich eine bessere Begehbarkeit der Wege gewünscht hätten.