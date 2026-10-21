Sanierung: Goethe-Haus in Weimar schließt bald für mehrere Jahre

Weimar - Das Goethe-Wohnhaus in Weimar - Besuchermagnet und wichtige Literaturstätte in der Klassikerstadt - schließt Ende des Monats für eine mehrjährige Sanierung. Was Gäste jetzt dazu wissen müssen:
Goethes Wohnhaus in Weimar wird saniert, doch ganz ohne Alternative müssen Literaturfans nicht bleiben: Was Touristen und Einheimische während der Schließphase erwartet.
Weimar - Das Goethe-Wohnhaus in Weimar - Besuchermagnet und wichtige Literaturstätte in der Klassikerstadt - schließt Ende des Monats für eine mehrjährige Sanierung. Was Gäste jetzt dazu wissen müssen:
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Das Goethe-Wohnhaus in Weimar kann laut der Klassik Stiftung Weimar noch bis zum 1. November besucht werden. Danach beginnt die denkmalgerechte Instandsetzung des Unesco-Welterbe-Ensembles mit Hausgarten und Pavillons. Interessierte können sich im Foyer des Goethe-Nationalmuseums über die anstehenden Arbeiten informieren. Für das gesamte Projekt werden Kosten von rund 30 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld kommt vom Bund, Land und privaten Stiftungen.
Zeitweise ja. Wegen notwendiger Umbauten im Foyer und im Vortragsraum bleibt auch das gesamte Museum vom 2. bis zum 30. November für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab 1. Dezember soll das Museum mit der Ausstellung "Lebensfluten - Tatensturm" wieder öffnen.
Für die Sanierung sind den Angaben nach rund drei Jahre veranschlagt. Voraussichtlich 2029 ist die Wiedereröffnung von Goethes Wohnhaus geplant. Die denkmalgerechte Instandsetzung umfasst neben dem Dichterhaus selbst auch den Hausgarten, den Garten- und Steinpavillon, das Torhaus sowie die Vulpiushäuser.
Das einzigartige Ensemble soll so für kommende Generationen bewahrt werden. Neben der Sicherung der denkmalgeschützten Bausubstanz steht die restauratorische Überarbeitung historischer Oberflächen, die Erneuerung der Haustechnik sowie Verbesserungen bei Barrierefreiheit, betrieblichen Abläufen und Brandschutz im Fokus.
Parallel zur Bausanierung wird laut der Klassik Stiftung auch die kuratorische Präsentation überarbeitet. Besucher sollen demnach Goethe künftig nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Forscher, Sammler und Familienmensch kennenlernen. Zudem soll der Originalzustand des Hauses präzisiert werden, spätere Eingriffe sollen sichtbar gemacht werden.
Welche Alternativen zum Wohnhaus-Besuch gibt es?
Im Goethe-Nationalmuseum gibt es als Ersatz neue Vermittlungsangebote, unter anderem einen virtuellen VR-Rundgang durch Goethes Wohnhaus. Zusätzlich werden 360-Grad-Rundgänge und ein neues Wissensportal zu Goethe und seinem Umfeld angeboten. Die App Weimar+ dient als digitaler Begleiter mit Hintergrundgeschichten und weiteren Informationen.
Unter dem Motto "Goethe außer Haus" verteilen sich außerdem acht Stationen über die Stadt - unter anderem im Stadtschloss, das im Oktober mit der Dauerausstellung "Weimarer Klassik" eröffnet wurde. Dabei kann das Lebenswerk Goethes individuell nachvollzogen werden, wie es hieß. Das Wohnhaus von Goethe lockte im vergangenen Jahr laut der Klassik Stiftung rund 125.000 Besucher an.