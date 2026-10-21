Sanierung: Goethe-Haus in Weimar schließt bald für mehrere Jahre

Bis wann ist das Haus noch geöffnet?

Das Goethe-Wohnhaus in Weimar kann laut der Klassik Stiftung Weimar noch bis zum 1. November besucht werden. Danach beginnt die denkmalgerechte Instandsetzung des Unesco-Welterbe-Ensembles mit Hausgarten und Pavillons. Interessierte können sich im Foyer des Goethe-Nationalmuseums über die anstehenden Arbeiten informieren. Für das gesamte Projekt werden Kosten von rund 30 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld kommt vom Bund, Land und privaten Stiftungen.