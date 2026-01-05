Die historische Villa Sauer in Suhl bekommt erneut Geld für die Sanierung: Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stellt nach Angaben der Stiftung Meininger Baudenkmäler 54.000 Euro für weitere Arbeiten an den Fenstern bereit. Die 2022 begonnenen Arbeiten können somit fortgesetzt werden, wie es weiter heißt. Durch die Finanzspritze würden sowohl die historische Bausubstanz gesichert als auch Energieeffizienz und Lärmschutz verbessert.