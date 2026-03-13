Der Fußboden abgenutzt, die Heizungsanlage veraltet, der Fassadenputz bröckelig – 25 Jahre nach ihrer Errichtung ist die Dreifelderhalle in Oberhof sanierungsbedürftig. Die Halle, die sowohl von Leistungs- als auch Breitensportlern, von Schülern wie auch von Kita-Kindern tagtäglich genutzt wird, wird ab Mai und bis zum Herbst 2027 umfassend saniert. Direkt nach dem Rennsteiglauf starten die Arbeiten. Das hat Auswirkungen auf den sonst dort herrschenden Sportbetrieb.
Sanierung Dreifelderhalle Oberhof Nach dem Rennsteiglauf geht’s los
Caroline Berthot 13.03.2026 - 06:30 Uhr