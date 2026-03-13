Der Fußboden abgenutzt, die Heizungsanlage veraltet, der Fassadenputz bröckelig – 25 Jahre nach ihrer Errichtung ist die Dreifelderhalle in Oberhof sanierungsbedürftig. Die Halle, die sowohl von Leistungs- als auch Breitensportlern, von Schülern wie auch von Kita-Kindern tagtäglich genutzt wird, wird ab Mai und bis zum Herbst 2027 umfassend saniert. Direkt nach dem Rennsteiglauf starten die Arbeiten. Das hat Auswirkungen auf den sonst dort herrschenden Sportbetrieb.