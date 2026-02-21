Sanierung des Güterverkehrs: Gewerkschaft will Stellenabbau bei DB Cargo abmildern

EVG will hart um die Arbeitsplätze kämpfen

Die Gewerkschaft werde Alternativen entwickeln und wolle dafür auch den Vorstand in die Pflicht nehmen. Die EVG werde hart um die Arbeitsplätze kämpfen. "Mit einer Mannschaft von dann nur noch 8.000 Leuten Marktführer im europäischen Schienengüterverkehr zu bleiben, ist nicht vorstellbar", betonte Ingenschay.