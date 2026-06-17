Sanierung der Gleisanlagen: Ab Juli Einschränkungen auf Zugstrecke Halle-Kassel

Halle/ Nordhausen - Reisende, die ab Juli mit dem Zug in Richtung Kassel unterwegs sind, müssen teilweise mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten auf der Strecke Halle-Kassel über Nordhausen kommt es abschnittsweise zu Streckensperrungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Halle und Eichenberg. Vom 9. Oktober bis zum 12. Dezember würden zwischen Halle und Leinefelde zudem überhaupt keine Züge fahren, hieß es.