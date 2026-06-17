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  6. Ab Juli Einschränkungen auf Zugstrecke Halle-Kassel

Sanierung der Gleisanlagen Ab Juli Einschränkungen auf Zugstrecke Halle-Kassel

Fahrgäste auf dem Weg von Halle nach Kassel über Nordhausen müssen ab Juli mit gesperrten Teilstrecken rechnen. Ab Oktober ist ein Streckenabschnitt komplett dicht.

Sanierung der Gleisanlagen: Ab Juli Einschränkungen auf Zugstrecke Halle-Kassel
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Ab Juli kommt es zu Einschränkungen auf der Zugstrecke zwischen Halle und Kassel. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Halle/ Nordhausen - Reisende, die ab Juli mit dem Zug in Richtung Kassel unterwegs sind, müssen teilweise mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten auf der Strecke Halle-Kassel über Nordhausen kommt es abschnittsweise zu Streckensperrungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Halle und Eichenberg. Vom 9. Oktober bis zum 12. Dezember würden zwischen Halle und Leinefelde zudem überhaupt keine Züge fahren, hieß es.

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Die stark befahrene Eisenbahnstrecke wird seit 2024 saniert. Geplant ist, die Bauarbeiten bis 2028 abzuschließen. Den Angaben zufolge fließen rund 625 Millionen Euro in das Projekt, das die Modernisierung der Gleisanlagen, neue elektronische Stellwerke sowie den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Lutherstadt Eisleben vorsieht.