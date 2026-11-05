Auf Fußgänger, Auto- und Radfahrer kommen in Hildburghausen schwierige Monate zu. Während ab dem 16. November der Neubau der Werra-Brücke in der Friedrich-Rückert-Straße zur Vollsperrung führt, plant die Kreisstadt bereits die nächste Großbaustelle. Mitte des kommenden Jahres möchte die Stadt Hildburghausen ein für sie äußerst wichtiges Infrastrukturprojekt angehen – die Komplettsanierung der Bahnhofstraße.