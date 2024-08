Das Dach an der Stützpunktfeuerwehr in der Stadt Schalkau ist schon längere Zeit undicht. Dieser Tage haben Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes sich an die Reparatur gemacht, heißt es aus der Stadtverwaltung. Bereits längere Zeit wird über die problematische Situation an Garagen und Feuerwehrdepot unterhalb des Schützenplatzes geklagt. Der Neubau eines Feuerwehrdepots steht im Raum und war auch im Zusammenhang des vergangenen Bürgermeisterwahlkampf Thema. Die Dachreparatur ist nicht die erste Sanierungsmaßnahme an dem Gebäude, das mittlerweile in die Jahre gekommen ist und einer Erneuerung bedarf.