Teamarbeit ist gefragt, damit die Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus von Friedersdorf vorankommen. Ein Teil des Teams ist die beauftragte Malerfirma aus Herschdorf, die nicht nur die Wände streicht und tapeziert, sondern in einigen Räumen auch für einen neuen Fußboden und eine neue Decke sorgt. Der Boden musste teilweise ausgeglichen werden, was die weiteren Arbeiten im betreffenden Raum verzögert. In einigen Bereichen wurde zudem die Decke abgehängt und mit einer neuen Oberdecke versehen.