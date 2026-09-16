Die Erneuerung der Straßendecke der Bundesstraße 19 zwischen den Anschlüssen Breitungen Nord und Fambach/Breitungen Süd geht voran. Es laufe sehr gut, die Bauarbeiten seien im Zeitplan, lautet die Einschätzung der Straßenbauverwaltung. So sieht man es auch in der Gemeindeverwaltung Breitungen, die bei den regelmäßigen Baubesprechungen vertreten ist. Man sei guter Dinge, dass die Arbeiten in diesem Jahr abgeschlossen werden können.