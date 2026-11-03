Soll der Kreis Hildburghausen eine bereits begonnene Schulsanierung nicht fortsetzen, obwohl 1,6 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht stehen? An dieser Frage entzündet sich während der vergangenen Kreistagssitzung eine emotionale Debatte. Während die Kreisverwaltung auf sinkende Schülerzahlen, finanzielle Risiken und die angespannte Haushaltslage verweist, warnen mehrere Kreistagsmitglieder vor einem schweren Vertrauensverlust gegenüber Eltern, Lehrern und Schülern.