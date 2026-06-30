Der Satz „Es ist geschafft“ vereinte am Dienstagvormittag Mitglieder des Kulturvereins, Heinse-Freunde, Bauleute, Planer und Förderer, Verantwortliche der Ilmenauer Stadtverwaltung und von Entscheidungsgremien im Heinsepark, dort wurde der Abschluss der Sanierung des Heinse-Denkmals festlich begangen. Stattliche 360.000 Euro (gute zwei Drittel über Mittel der Städtebauförderung) waren notwendig gewesen, das denkmalgeschützte, fast 100 Jahre alte Ehrenmal wieder in einen würdigen Zustand zu versetzen.