Der Satz „Es ist geschafft“ vereinte am Dienstagvormittag Mitglieder des Kulturvereins, Heinse-Freunde, Bauleute, Planer und Förderer, Verantwortliche der Ilmenauer Stadtverwaltung und von Entscheidungsgremien im Heinsepark, dort wurde der Abschluss der Sanierung des Heinse-Denkmals festlich begangen. Stattliche 360.000 Euro (gute zwei Drittel über Mittel der Städtebauförderung) waren notwendig gewesen, das denkmalgeschützte, fast 100 Jahre alte Ehrenmal wieder in einen würdigen Zustand zu versetzen.
Sanierung abgeschlossen Im Heinse-Park plätschert es wieder
Evelyn Franke 30.06.2026 - 16:00 Uhr