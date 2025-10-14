Die Straße von Gießübel nach Kahlert ist nicht nur für Einheimische wichtig, die schnell mal über den Berg wollen. Auch für den Tourismus ist diese Route am Südhang des Thüringer Waldes unverzichtbar. Auf einem Stück lässt es sich ja inzwischen gut gefahren – hier wurde die Straße neu gebaut. Auf weiteren 2,5 Kilometern aber rumpelt man noch wie in tiefster DDR. Wenn der Zustand dieser Chaussee ein Aushängeschild für den Tourismus hierzulande sein sollte – na dann gute Nacht. Nicht zuletzt am Zustand der Straßen wird nämlich eine Region gemessen, da kann der Thüringen-Tourismus noch so viele schöne Bildchen auf seiner Homepage veröffentlichen.