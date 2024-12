Ein letzter Blick in das am 10. August 1800 zum Geburtstag der Herzogin Mutter, Charlotte Amalie, eingeweihte Gebäude war Ende letzter Woche möglich. Intendant Christian Storch meint: „Wir gehen zu den Ursprüngen zurück“ und weist Vorwürfe in Sachen Denkmalschutz von sich.