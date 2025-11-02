Kinder-Halloween, Grusel-Höhle, Horror-Garten und Disco-Party - all das gab es am Wochenende an dem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie. Schon am Freitagnachmittag strömten die kleinen Gespenster, Vampire und Hexen neugierig in die stimmungsvoll beleuchtete Sandsteinhöhle. Mit viel Liebe zum Detail hatte dessen Team die unterirdischen Gänge in eine echte Grusel-Höhle verwandelt: flackernde Lichter, Nebelschwaden, unheimliche Geräusche und plötzlich auftauchende Gestalten sorgten für Gänsehaut – und jede Menge Lachen. Zwischen den freundlich fauchenden Geistern und „lebendigen“ Monstern wurde gekichert, gestaunt und hin und wieder kurz gezuckt, bevor die Kids sich mutig den nächsten Überraschungen stellten.