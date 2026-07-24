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  6. Tennisprofi Hanfmann verpasst Finaleinzug in Kitzbühel

Sandplatz-Turnier Tennisprofi Hanfmann verpasst Finaleinzug in Kitzbühel

Acht Matchbälle wehrt Tennisspieler Yannick Hanfmann in seinem Halbfinale in Kitzbühel ab. Eine Wende scheint möglich, doch der Comeback-Erfolg bleibt aus.

Sandplatz-Turnier: Tennisprofi Hanfmann verpasst Finaleinzug in Kitzbühel
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Kein Finale: Hanfmann verliert gegen den Franzosen Halys. (Archivbild) Foto: Expa/ Johann Groder/APA/dpa

Kitzbühel - Tennisprofi Yannick Hanfmann muss nach seinem Halbfinal-Aus in Kitzbühel weiter auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour warten. Der Karlsruher verpasste mit dem 4:6, 6:7 (2:7) gegen den Franzosen Quentin Halys den Einzug ins Endspiel der Sandplatz-Veranstaltung. Im zweiten Satz lag Hanfmann bereits mit 2:5 zurück, kämpfte sich aber noch einmal heran. Insgesamt acht Matchbälle von Halys wehrte er ab, ehe es in den Tiebreak ging, den der deutsche Tennisspieler glatt verlor.