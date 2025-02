Kurz zuvor erwartet die Besucher in den bayerischen Faschingsferien ein kreatives Bastelprogramm. Im Workshop „Sumbarcher Waren gehen in die Welt“ am Mittwoch , 5. März, können Teilnehmer unter der Anleitung von Museumspädagogin Friederike Kruse Rohlinge von historischen Formen aus Papiermaché von Holger Schwesinger gestalten – darunter Schneemänner, Zauberer, Hexen, Eulen und Katzen. Diese kunstvoll bemalten Figuren waren einst ein Exportschlager und können an diesem Nachmittag zu unverwechselbaren Einzelstücken verwandelt werden, so Thomae.