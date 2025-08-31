Wenn Vorjahressiegerin Catrin Jacob aus Dannheim sich sehr lobend über die sehr anspruchsvolle Strecke des 11. Sandhasenlaufes mit bestausgeschilderter Streckenführung und Versorgungspunkt äußerst, dann kann es wohl für die Organisatoren um Teamchefin Annerose Melchert vom FFV Martinroda kein schöneres Lob geben. Immerhin bestimmt die Rechtsanwältin nun schon seit Jahren das Niveau in der Volkssportlaufszene, genauso wie auch Katja Voigtmann (VfB Torpedo Ichtershausen). Zur 11. Auflage lieferten sich die Beiden im Zehn-Kilometer-Wettbewerb ein spannendes Laufduell, das diesmal die 34-jährige Voigtmann in 44:46 Minuten für sich entscheiden konnte und ihre 49-jährige Kontrahentin in 46:57 auf Platz zwei verwies.