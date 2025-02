„Fantastisch, glamourös“, mit diesen Worten beschreibt Ortsteilbürgermeisterin und Sandhasen-Karnevals-Vorstandsmitglied Ute Pfeiffer das karnevalistische Wochenende im Walldorfer Kressehof. Mehr als 100 Akteure sorgten für ausverkaufte Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag. Selbst der Kindertanz am Sonntag war gänzlich ausgebucht. Mit feurigen Tänzen heizten die Tanzmariechen, die Tanzgarde, die Showtänzer Crazy Dancers, die Mojitos, die No Limits und die kleinen Bühnenflöhe so richtig ein. Und zwar so sehr, dass die Akteure vom Zuckerpuppen-Männerballett sogar mit freiem Oberkörper auf die Bühne kamen. Einer von ihnen seilte sich sogar von der Decke ab. Es gab jede Menge Spaß und Gaudi, sodass es niemand mehr auf den Sitzplätzen hielt. Das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt funktionierte sehr gut, lobte Ute Pfeiffer und bedankte sich bei allen Aktiven, Helfern und Sponsoren.