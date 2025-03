Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat Zella-Mehlis im Haushaltsplan grünes Licht für die Generalsanierung des städtischen Kindergartens „Sandhasennest“ in Benshausen gegeben. Damit soll das Objekt, dass aus mehreren Gebäuden besteht, so hergerichtet werden, dass es heutigen Gesetzen und Standards entspricht. Der Umbau mache sich nicht allein aus energetischen Gründen erforderlich, sondern auch aufgrund der novellierten Empfehlungen des Freistaats Thüringen für Kindereinrichtungen, insbesondere für die Sanitärbereiche, hieß es damals. Darüber hinaus weise das Objekt erhebliche Mängel auf, ein Schallschutz ist praktisch nicht vorhanden. Überhaupt mache sich der Zahn der Zeit in Form ausgetretener Fußböden und alter Fenster bemerkbar. Die Flure sind zu eng.