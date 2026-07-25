San Francisco 49ers: Football-Starcoach bei Autounfall verletzt

Santa Clara - Wegen eines Autounfalls kann American-Football-Coach Kyle Shanahan das Trainingslager der San Francisco 49ers nicht wie geplant leiten. Der 46-Jährige habe bei dem Unfall in der vergangenen Woche keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, teilte das kalifornische NFL-Team mit. An den Mannschaftsaktivitäten könne er zunächst trotzdem nur eingeschränkt teilnehmen. Nähere Angaben zu den Verletzungen machten die 49ers nicht.