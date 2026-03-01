Über einen rabiaten Kleintransporterfahrer berichtet die Suhler Polizei: Am Samstagmorgen gegen 5.35 Uhr fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Renault in der Meininger Straße aus Richtung Mäbendorf kommend in Richtung Suhl. Ein weißer Kleintransporter fuhr in die gleiche Richtung. Er überholte den Renaultfahrer und bremste diesen bis zum Stillstand aus, begab sich dann zu dem Pkw Renault, riss dort die Fahrzeugtür auf, bedrohte den 44-Jährigen, nahm den Fahrzeugschlüssel an sich und fuhr dann mit seinem Kleintransporter davon. Der Renaultfahrer wurde dabei leicht verletzt, da er versuchte, seinen Fahrzeugschlüssel festzuhalten.