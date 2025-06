Die Ilmenauer Filiale des Non-Food-Discounters Mäc Geiz in der Marktstraße schließt zum Monatsende. Darauf machen am Geschäft befindliche Plakate aufmerksam. Seit den vergangenen Tagen läuft der Ausverkauf mit 50 Prozent auf die Waren, im Geschäft herrscht reges Treiben, in den Regalen tun sich Lücken auf.