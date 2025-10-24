Für die Sportler des Sonneberger Handballvereins (SHV) steht am kommenden Samstag, 25. Oktober, wieder ein Großkampftag in der heimischen SBBS-Halle an. Los geht’s bereits ab 9 Uhr mit den Turnieren der F-Jugend. Zu Gast sein werden dazu die Sportfreunde aus Suhl, Ilmenau, Rödental-Neustadt, Coburg und Weidhausen-Ebersdorf. Parallel dazu finden die Kreisjugendspiele im Zweifelderball statt. Organisiert wird dies vom Kreissportbund Sonneberg, wobei in der Halle die Federführung von den SHV-Mannen gemeinsam mit dem Sonneberger Volleyballclub übernommen wird. Diese Veranstaltung ist bereits die zweite im laufenden Schuljahr und wird im Rahmen des gemeinsamen Projekts der Ballschule durchgeführt.
Samstag in Sonneberg Handballer ziehen Halloween vor
Redaktion 24.10.2025 - 18:00 Uhr