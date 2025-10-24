Für die Sportler des Sonneberger Handballvereins (SHV) steht am kommenden Samstag, 25. Oktober, wieder ein Großkampftag in der heimischen SBBS-Halle an. Los geht’s bereits ab 9 Uhr mit den Turnieren der F-Jugend. Zu Gast sein werden dazu die Sportfreunde aus Suhl, Ilmenau, Rödental-Neustadt, Coburg und Weidhausen-Ebersdorf. Parallel dazu finden die Kreisjugendspiele im Zweifelderball statt. Organisiert wird dies vom Kreissportbund Sonneberg, wobei in der Halle die Federführung von den SHV-Mannen gemeinsam mit dem Sonneberger Volleyballclub übernommen wird. Diese Veranstaltung ist bereits die zweite im laufenden Schuljahr und wird im Rahmen des gemeinsamen Projekts der Ballschule durchgeführt.