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  6. Rhöner Waldtag mit Holzrücken

Samstag in Gerthausen Rhöner Waldtag mit Holzrücken

Wie Mensch und Tier gemeinsam Stämme aus dem Wald holen und genau da ablegen, wo man sie braucht, ist beim 9. Rhöner Waldtag zu erleben. Wer macht diesmal mit?

Samstag in Gerthausen: Rhöner Waldtag mit Holzrücken
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Auch kleinere Pferde können ziemlich geschickt und kraftvoll beim Holzrücken sein. Diesmal nehmen erstmals Ponys offiziell am Wettkampf teil. Foto: Archiv/privat

Der Feuerwehrverein Gerthausen hat sich seit nun neun Jahren ein ganz besonderes Event auf die Fahnen geschrieben: den Rhöner Waldtag mit dem beliebten Holzrücken per Pferden. Am Samstag, 16. Mai, ab 10 Uhr ist es wieder soweit, dass viele Zuschauer gespannt sind auf die Leistungen und das Zusammenspiel von Pferd und Mensch, wie man es heute nur noch selten sieht. Sechs Wettkämpfer haben sich bereits angemeldet, war zu erfahren – und der Sieger vom Vorjahr, Mike Jakob aus Sonneberg mit seiner Zilli ist diesmal nicht dabei. Große Chance also für alle anderen, sich den Pokal zu schnappen. Kampfrichter Bodo Kirchner aus Fambach wird in diesem Jahr erstmals offiziell mit seinen Ponys ebenfalls im Wettkampf antreten.

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11.12.2025 15:12 Gerthausen Bäume nach historischem Vorbild gepflanzt

Der Hasenberg bei Gerthausen soll wieder nahezu so aussehen, wie es früher einmal war. Jetzt wurden dort 50 Lärchen gepflanzt. Das Dorf packte dafür selbst an.

Der Parcours, der möglichst in 20 Minuten oder schneller zu bewältigen ist, ist knifflig und besteht aus zwölf, auch für die Zuschauer gut einsehbaren Stationen. Davon ist eine ganz neu: Das Aufpoldern auf einen Wagen, wie man es früher gemacht hat, wird eine besondere Herausforderung darstellen. Fachkundig und zugleich locker-flockig moderiert wird das Ganze übrigens wieder von Adrian Schuchardt. Interessenten für den Wettkampf können sich auch kurzfristig noch anmelden unter Telefon (0160) 99 59 30 69 oder (0151) 42 24 09 02. Für alle gilt: Teilnahme nur mit Anmeldung!

Besonderer Gag im vergangenen Jahr: Wettkampf im Tauziehen zwischen Pferd und Mensch. Foto: privat

Eingeladen sind alle Wettkämpfer und Zuschauer wieder an den Waldrand am Radweg zwischen Gerthausen und Aschenhausen. Der Ort ist leicht zu finden, weil ausgeschildert: über Gerthausen, Marienstraße, und Wohlmuthausen, Torgasse, sowie über Aschenhausen. Parkplätze sind genügend vorhanden, man kann aber auch gut aus den Orten hierher laufen. Der Eintritt ist frei.

Regionale Händler, ein Holzschnitzer und Werkzeugschleifer Thomas Schneider aus Wohlmuthausen ergänzen das Angebot an diesem Tag – und für das leibliche Wohl mit Gegrilltem und selbstgebackenem Kuchen ist der Feuerwehrverein Gerthausen wieder ganztägig am Rost und im Verkaufswagen für seine Gäste da.