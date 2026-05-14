Samstag in Gerthausen: Rhöner Waldtag mit Holzrücken

Der Feuerwehrverein Gerthausen hat sich seit nun neun Jahren ein ganz besonderes Event auf die Fahnen geschrieben: den Rhöner Waldtag mit dem beliebten Holzrücken per Pferden. Am Samstag, 16. Mai, ab 10 Uhr ist es wieder soweit, dass viele Zuschauer gespannt sind auf die Leistungen und das Zusammenspiel von Pferd und Mensch, wie man es heute nur noch selten sieht. Sechs Wettkämpfer haben sich bereits angemeldet, war zu erfahren – und der Sieger vom Vorjahr, Mike Jakob aus Sonneberg mit seiner Zilli ist diesmal nicht dabei. Große Chance also für alle anderen, sich den Pokal zu schnappen. Kampfrichter Bodo Kirchner aus Fambach wird in diesem Jahr erstmals offiziell mit seinen Ponys ebenfalls im Wettkampf antreten.