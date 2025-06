«Sams»-Erfinder Maar: Buch für Erwachsene "wertet Selbstbewusstsein auf"

Nun ist kürzlich die Novelle "Lorna" erschienen. Darin geht es um eine junge, selbstbewusste Frau, die schließlich in der Psychiatrie landet. Gewidmet hat Maar das Buch seiner verstorbenen Schwester Barbara. Sie sei manisch-depressiv gewesen und habe Suizid begangen, schilderte der Autor in dem Interview. "Vieles von dem, was ich erzähle, zum Beispiel die Bedingungen in der Psychiatrie, kenne ich von meinen Besuchen bei Barbara." Die Geschichte spiele in den 1970er Jahren.