Amaamaula Berlynn Kirschner lebt seit neun Jahren in Deutschland (genauer: in Witzelroda), hat drei Kinder und ist in der Verwaltung einer Pflegeeinrichtung tätig. Aber ihre Beziehung zu dem polynesischen Inselreich ist so innig, dass sich zusammen mit dem großen bildlichen Aufgebot, das die Landschaft und das Meer, die Flora und Fauna, die Wohnstätten und Feriendomizile und nicht zuletzt arbeitende, feiernde, tanzende und betende Menschen zeigte, eine beinahe unwiderstehliche Einladung entfaltete. So kam es auch, dass fast alle der zahlreichen Gäste, die der kaufmännische Leiter des Hauses, Martin Kubiessa, im Vortragsraum der Klinik begrüßte, die anspruchsvolle dreieinhalbstündige Programmdauer durchhielten.