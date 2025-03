Sammelaktion in Schleusingen Viel Müll: Lkw-Räder, Sessel, Schrott

Prinzipiell eignet sich jeder Tag, um vor Ort etwas für die Umwelt zu tun. Aber im Frühjahr, bevor Sträucher und Bodendecker austreiben, lässt sich Abfall am einfachsten auffinden. Vor allem farbiger Müll ist dann leicht in der grau-braunen Landschaft zu erkennen. Bereits seit einigen Jahren ruft die Bürgerinitiative Gegenwind für Schleusingen und seine Ortsteile deshalb im März zur Müllsammelaktion auf – und fand auch am Samstag reichlich Gehör. „Ein kräftiges Dankeschön allen Helfern“, sagte Hendrik Frühauf (Erlau), einer der Sprecher der Initiative am Sonntag. „Zahlreiche Vereine, Familien und Einzelpersonen sind unserem Aufruf gefolgt.“ Gesammelt wurde in Gethles, Rappelsdorf, Breitenbach, Erlau, St. Kilian, Hirschbach und Schleusingen, wobei in der Kernstadt „es ruhig einige Teilnehmer mehr hätten sein können“, sagte Frühauf. In den Ortsteilen Nahetal-Waldau und Altendambach sind entsprechende Aktionen geplant.