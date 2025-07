Singapur, der Stadtstaat in Asien, plus Steinach, bekanntlich ein Universum für sich – ein solcher Zweier kann eigentlich nur harmonieren. Zu erleben war dies im besten Sinne am Donnerstagnachmittag – als fein abgestimmtes Miteinander von Fernost und Südthüringen. Mit gerechter Aufgabenverteilung: Die einen steuerten ordentlich Wums zur Party bei, die anderen den enthusiastischen Applaus.