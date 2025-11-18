Salzburger Festspiele Roxane Duran ist neue Buhlschaft im Salzburger "Jedermann"

Die österreichisch-französische Schauspielerin ist unter anderem aus Michael Hanekes preisgekröntem Film "Das weiße Band" und aus der Sky-Serie "Riviera" bekannt. Bereits während ihrer Schulzeit waren ihre Sommer von den Salzburger Festspielen geprägt, wie Duran in einer Mitteilung der Festspiele berichtete. "Ein Teil davon zu sein, das Glück die Buhlschaft zu verkörpern, ist ein Traum, der in Erfüllung geht", sagte sie.