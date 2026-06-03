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Salpetersäure Nach Säureunfall in Brauerei: Sperren aufgehoben

Beim Rangieren riss ein Mann einen Behälter mit Salpetersäure auf. Ein Großaufgebot rückte zu der Brauerei aus. Nun sind laut Polizei sämtliche Sperren wieder aufgehoben.

Salpetersäure: Nach Säureunfall in Brauerei: Sperren aufgehoben
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Die Feuerwehr verdünnte die Säure und leitete den Stoff in eine Kläranlage. Foto: --/Zema Median/dpa

Vilshofen (dpa/lby) - Nach dem Säureunfall in einer Brauerei in Niederbayern haben die Einsatzkräfte sämtliche Sperren wieder aufgehoben. Die Feuerwehr verdünnte den Gefahrstoff und leitete ihn in die örtliche Kläranlage, wie die Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten und die Unfallstelle in Vilshofen (Landkreis Passau) wurde im Radius von 100 Metern abgesperrt. Acht Menschen wurden verletzt, kamen aber nicht ins Krankenhaus.

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Am Dienstagnachmittag hatte ein Mitarbeiter der Brauerei beim Rangieren mit einem Gabelstapler einen Behälter mit knapp 1.000 Liter Salpetersäure touchiert. Der Behälter riss laut Polizei auf und ein Großteil des Stoffes trat aus. Die Säure reagierte teilweise und es entstand giftiger Rauch. Außerdem lief der Stoff über einen Gully in die Kanalisation.

Zwei Mitarbeiter der Brauerei, vier Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei unbeteiligte Frauen waren unter den Leichtverletzten.