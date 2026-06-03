Vilshofen (dpa/lby) - Nach dem Säureunfall in einer Brauerei in Niederbayern haben die Einsatzkräfte sämtliche Sperren wieder aufgehoben. Die Feuerwehr verdünnte den Gefahrstoff und leitete ihn in die örtliche Kläranlage, wie die Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten und die Unfallstelle in Vilshofen (Landkreis Passau) wurde im Radius von 100 Metern abgesperrt. Acht Menschen wurden verletzt, kamen aber nicht ins Krankenhaus.