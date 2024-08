Hildburghausen hat eine bedeutende Verlagsgeschichte, Leipzig eh. Wenn dann ein 2006 in Leipzig gegründeter Verlag in den Landkreis Hildburghausen umzieht, an eine Familiengeschichte anknüpft und von Bockstadt aus wahre Buchschätze in die Welt bringt, dann kommt sogar Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen – später bayerische Königin an der Seite Ludwig 1. – zurück in ihre alte Heimat.