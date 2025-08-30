Erster Test, erster Sieg: Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen hat das erste Spiel der Saisonvorbereitung bei Schwarz-Weiß Erfurt gewonnen. Die Suhlerinnen von Cheftrainer Laszlo Hollosy setzten sich mit 4:0 (25:8, 25:13, 25:19, 25:23) gegen die Mannschaft von Erfurts neuem Trainer Pablo Sanchez durch. Beide Coaches hatten vor Spielbeginn vereinbart, dass es nach den üblichen drei Sätzen auf jeden Fall einen vierten geben würde.
Saisonvorbereitung VfB Suhl siegt in erstem Test in Erfurt
Claudia Fehse 30.08.2025 - 10:38 Uhr