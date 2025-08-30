Erster Test, erster Sieg: Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen hat das erste Spiel der Saisonvorbereitung bei Schwarz-Weiß Erfurt gewonnen. Die Suhlerinnen von Cheftrainer Laszlo Hollosy setzten sich mit 4:0 (25:8, 25:13, 25:19, 25:23) gegen die Mannschaft von Erfurts neuem Trainer Pablo Sanchez durch. Beide Coaches hatten vor Spielbeginn vereinbart, dass es nach den üblichen drei Sätzen auf jeden Fall einen vierten geben würde.