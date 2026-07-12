Saisonvorbereitung: Union verliert Testspiel in Jena

Stau sorgt für verspäteten Anpfiff

Zur Pause wurde beim FCU wie in allen vier bisherigen Tests komplett durchgewechselt. Durch eine Leistungssteigerung kam Union zu mehreren Torgelegenheiten. Zu einem Treffer reichte es aber nicht mehr für die Eisernen, die wie schon in Chemnitz wegen eines Staus nicht pünktlich anreisten. Die Partie begann deshalb 30 Minuten später.