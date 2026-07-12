Saisonvorbereitung: Union verliert Testspiel in Jena

Jena - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den zweiten Test innerhalb von drei Tagen gegen einen Vertreter der Regionalliga Nordost verloren. Nach dem 1:1 beim Chemnitzer FC unterlagen die Köpenicker dem FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:1).
Der 1. FC Union Berlin kassiert in der Saisonvorbereitung einen Dämpfer. Beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena muss der 1. FC Union eine Niederlage einstecken. Das Spiel beginnt verspätet.
Jena - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den zweiten Test innerhalb von drei Tagen gegen einen Vertreter der Regionalliga Nordost verloren. Nach dem 1:1 beim Chemnitzer FC unterlagen die Köpenicker dem FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:1).
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Im vierten Test der Vorbereitung zeigte Union vor allem im ersten Abschnitt eine enttäuschende Leistung. Bereits in der 11. Minute erzielte Elias Löder die 1:0-Führung für die Thüringer, die in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Nordost den zweiten Platz belegten. In der zweiten Hälfte konnte Kevin Lankford auf 2:0 (83.) erhöhen.
Vor 7.015 Besuchern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, unter ihnen ungefähr 850 Union-Anhänger, ließ Union-Trainer Mauro Lustrinelli in der Abwehr erneut eine Viererkette auflaufen. Insgesamt kamen 22 Spieler zum Einsatz. Abwehrmann Andrik Markgraf konnte nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Test gegen Chemnitz nicht mitwirken.
Zur Pause wurde beim FCU wie in allen vier bisherigen Tests komplett durchgewechselt. Durch eine Leistungssteigerung kam Union zu mehreren Torgelegenheiten. Zu einem Treffer reichte es aber nicht mehr für die Eisernen, die wie schon in Chemnitz wegen eines Staus nicht pünktlich anreisten. Die Partie begann deshalb 30 Minuten später.
Bei den Thüringern feierte der neue Trainer Marco Grote seine Heimpremiere. Er trainierte zuvor verschiedene Teams der Unioner, als Interimscoach auch die Bundesliga-Profis.
Für Union wird es auch in den kommenden Tagen zwei Vorbereitungspartien geben. Beide finden in der Schweiz statt. Am Freitag (19.00 Uhr) tritt die Mannschaft gegen den FC Winterthur an. Am Samstag (16.00 Uhr) kicken die Berliner gegen den FC Aarau.