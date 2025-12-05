Saisonstart in Oberhof: Skiverband lockt mit Weltcup-Rabatten

Saisonstart in Oberhof mit Feuerwehr, Polizei und mehr

X-Mas StairRun

Der Thüringer Skiverband (TSV) will den Winter an diesem Samstag, 6. Dezember, mit der offiziellen Saisoneröffnung begrüßen. Zwischen 10 und 15 Uhr warten in Oberhof einige Stationen zum Mitmachen. Im Kanzlersgrund lädt der diesjährige X-Mas StairRun zum Zuschauen ein. 701 Treppenstufen müssen die Teams der Feuerwehren und Polizei bewältigen. Erster Start ist voraussichtlich gegen 10 Uhr. Unmittelbar neben der Treppe kann im Auslauf Ski gefahren werden. Zudem wird hier ein Ski-Yoga angeboten: von 13 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 14.30 Uhr. Auch der Nikolaus und das THW haben ihren Besuch angekündigt. Wer noch die passende Skiausrüstung für den Winter sucht, könnte derweil im Rennsteighaus am Grenzadler fündig werden. Im Skibasar des TSV kann Material aus dem Lager des Skiverbands kostengünstig erworben werden. Kaffee und Kuchen gibt’s für die Gäste obendrein. Alle Einnahmen kommen dem Thüringer Ski-Nachwuchs zugute.