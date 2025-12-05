Saisonstart in Oberhof: Skiverband lockt mit Weltcup-Rabatten

Der Thüringer Skiverband will den Winter am Samstag mit der offiziellen Saisoneröffnung begrüßen. Als Nikolausgeschenk können Besucher Weltcup-Tickets günstiger erwerben.
20 Prozent Preisnachlass gibt es auf Tickets für die Sprint-Rennen des Biathlon-Weltcups am Donnerstag und Freitag (8. und 9. Januar 2026), 10 Prozent auf Tickets für die Rennen am Sonntag. Für die Weltcups im Skilanglauf und der Nordischen Kombination werden Karten für die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag (17. und 18. Januar) 10 Prozent günstiger angeboten.
Die Ticket-Aktionen gelten nur an diesem Samstag, 6. Dezember, zur Saisoneröffnung des TSV. Karten sind vor Ort im Rennsteighaus am Grenzadler zwischen 9 und 14 Uhr erhältlich. Ausgeschlossen vom Rabatt sind VIP- und Sitzplatz-Tickets.
X-Mas StairRun
Der Thüringer Skiverband (TSV) will den Winter an diesem Samstag, 6. Dezember, mit der offiziellen Saisoneröffnung begrüßen. Zwischen 10 und 15 Uhr warten in Oberhof einige Stationen zum Mitmachen. Im Kanzlersgrund lädt der diesjährige X-Mas StairRun zum Zuschauen ein. 701 Treppenstufen müssen die Teams der Feuerwehren und Polizei bewältigen. Erster Start ist voraussichtlich gegen 10 Uhr. Unmittelbar neben der Treppe kann im Auslauf Ski gefahren werden. Zudem wird hier ein Ski-Yoga angeboten: von 13 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 14.30 Uhr. Auch der Nikolaus und das THW haben ihren Besuch angekündigt. Wer noch die passende Skiausrüstung für den Winter sucht, könnte derweil im Rennsteighaus am Grenzadler fündig werden. Im Skibasar des TSV kann Material aus dem Lager des Skiverbands kostengünstig erworben werden. Kaffee und Kuchen gibt’s für die Gäste obendrein. Alle Einnahmen kommen dem Thüringer Ski-Nachwuchs zugute.
Spendenlauf rund um den Wolfgangsee
Nicht weit entfernt, um den sogenannten Wolfgangsee zwischen Rennsteighaus und Skihalle, ist zwischen 10 und 11 Uhr ein Spendenlauf für alle Altersklassen geplant. Die Runden werden gezählt, die mitgebrachten Angehörigen oder Anhänger der Läufer spenden nach eigenem Belieben. Liegt ausreichend Schnee, kann der Lauf auch auf eigenen Skiern bestritten werden.