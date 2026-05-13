Der Trainingsalltag hat die deutschen Biathleten wieder. So absolvierte die Männer-Nationalmannschaft in der vergangenen Woche in Leipzig ihre sogenannte Gesundheitsgrunduntersuchung. „Angedockt waren verschiedene Standardtests wie Skiergometer, Cross oder bestimmte Kraftfähigkeiten“, sagt Co-Bundestrainer Jens Filbrich aus Oberhof auf Nachfrage. Vanessa Voigt wiederum sammelte derweil bei einem Radlehrgang auf Mallorca fleißig erste Trainingskilometer.