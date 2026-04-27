Es passte einfach alles zusammen an diesem Sonntagvormittag in Heldburg: Die Organisatoren vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (adfc) Coburg und der Initiative Rodachtal hatten alles bestens vorbereitet. Beflügelt vom Erfolg der Radtour vom Vortag in Hildburghausen-Birkenfeld, an der sich über einhundert sportbegeisterte Radler beteiligt hatten, sahen sie der Veranstaltung am Sonntag erwartungsvoll entgegen. Neben ihren eigenen Kräften hatten sie in den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heldburg und Einsatzkräften der Polizei weitere Helfer gefunden, die für einen sicheren Ablauf sorgten.