Der Fußball hat die Kreisoberliga wieder. Am Wochenende startet auch im Kreismaßstab die neue Saison; und damit die mittlerweile 14. Spielserie unter Regie des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen. Es hat schon eine gewisse Tradition, das Eröffnungsspiel des Kreisfußballausschusses zur neuen Saison bei einem Aufsteiger auszutragen. Deshalb hat der SV 1920 Gellershausen am Freitag auch Heimvorteil. Aber auch in diesem Jahr ist es ein besonderes Eröffnungsspiel. Denn der Kreisoberliga-Neuling bekommt es mit keinem geringeren Gegner als dem Landesklasse-Absteiger – die Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus – zu tun. Was sagen die beiden Trainer dazu?