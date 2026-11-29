Kontiolahti - Deutschlands Biathletinnen sind zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison nach zu vielen Schießfehlern ohne Topresultat geblieben. Im Sprint im finnischen Kontiolahti belegte Janina Hettich-Walz als beste DSV-Skijägerin den 13. Rang. Die 30-Jährige verfehlte ausgerechnet ihren letzten Schuss und hatte im Ziel nach einer Strafrunde 34,1 Sekunden Rückstand auf Siegerin Elvira Öberg aus Schweden (1 Fehler). Platz zwei nach 7,5 Kilometern erkämpfte sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet (1) vor Kamila Zuk (0) aus Polen.