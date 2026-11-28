Kontiolahti - Marlene Fichtner und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlonteam überraschend bereits den zweiten Podestplatz des noch jungen Winters gesichert. Im Single-Mixed beim Weltcupstart im finnischen Kontiolahti musste sich das Duo um 2,9 Sekunden nur dem Sieger Schweden geschlagen geben. Dank einer famosen Schlussrunde schob sich Strelow am Ende noch von Position vier auf zwei nach vorn. Fichtner und Strelow leisteten sich lediglich fünf Nachlader und hielten die Favoriten Frankreich und Norwegen hinter sich.