Kontiolahti - Philipp Nawrath hat im ersten Sprintrennen der neuen Biathlon-Saison den vierten Platz belegt. Dem 33 Jahre alten Bayer fehlten im finnischen Kontiolahti nach einer fehlerlosen Schießleistung nur 1,8 Sekunden auf den dritten Rang. Den Sieg sicherte sich Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich. Der Doppel-Olympiasieger lag ohne Schießfehler nach zehn Kilometern im Ziel 26,8 Sekunden vor dem Amerikaner Campbell Wright (1 Fehler), der zum Auftakt das Einzel gewonnen hatte. Dahinter schaffte es der Schwede Sebastian Samuelsson (0) noch auf das Podium.