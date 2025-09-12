Wie rasant sich in ein paar Wochen alles ändern kann. Mitte Mai stieg die HSG Suhl auf dramatische Weise aus der 4. Liga ab. Ein Tor fehlte dem Südthüringer Aufsteiger im letzten Spiel zum rettenden Ufer. Auch die spätere Hoffnung auf den Verbleib des HC Burgenland in der 3. Liga und der damit einhergehende Klassenerhalt der Suhler in der 4. Liga erfüllte sich nicht. Suhl musste zurück in die Thüringer Oberliga, die 5. Liga.