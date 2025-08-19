Der 5:0-Auftakterfolg des FC Zella-Mehlis gegen die Reserve des VfL Meiningen bekam bereits während der Kreisoberliga-Partie zeitig einen faden Beigeschmack. Adrian Hellmann, der am Sonntag in den zweiwöchigen Sommerurlaub nach Griechenland aufbrechen wollte, verletzte sich in einem Zweikampf im Meininger Strafraum schwer am linken Knie und musste ausgewechselt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte FC-Kapitän Julian Dudek zur 1:0-Führung (17.).