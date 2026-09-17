Saisonstart der Bundesliga Bayern heiß auf Basketball-Revanche - Alba hält Starspieler

"Wir haben die Mannschaft auch entsprechend noch einmal aufgerüstet mit neuen Spielern", erinnerte Hainer. Geholt wurden unter anderem Welt- und Europameister Johannes Thiemann sowie die Ex-NBA-Profis Duane Washington, Miles Norris und MarJon Beauchamp. Star-Aufbauspieler Rokas Jokubaitis steht nach einem Jahr Verletzungspause vor seinem Bayern-Debüt.

Wie gut ist der Rest der Liga?

Bayern gegen Alba - auf dieses Duell wird es in der neuen Saison wieder hinauslaufen. Denn hinter dem Top-Duo klafft eine Lücke. Dass insgesamt zwölf Teams international spielen, bedeutet nicht, dass das Niveau der Liga in den vergangenen Jahren auf unfassbare Art und Weise gestiegen ist.

Vielmehr sorgen größere finanzielle Möglichkeiten in anderen europäischen Ligen sowie hohe Geldsummen an den US-Colleges dafür, dass zahlreiche spannende Spieler die BBL verlassen haben.